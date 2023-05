Discapacidad y Salud Mental: ya se puede acceder a la primera parte del módulo sobre Familias

20 mayo, 2023

Ya están disponibles en el canal de YouTube del Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos los videos correspondientes a la primera parte del segundo módulo del Programa de Formación Continua en Discapacidad y Salud Mental, “Discapacidad y Familia”.

Karina Gerschberg, a cargo de este módulo -que continuará en forma presencial el 2 y 3 de junio en el Salón Blanco, donde se recomienda la asistencia por la calidad y el impacto de la propuesta de la disertante – interpela a familias, profesionales, dispositivos de atención y organizaciones con una mirada sobre la discapacidad que va más allá de lo usualmente abordado. Siempre con la persona y su calidad de vida como centro, se pregunta por qué no adaptar un tratamiento a la familia y no al revés, y cambia el dilema “qué va a ser de mi hijo cuando yo no esté”, que atraviesa a todos los grupos familiares de personas con discapacidad, por el más esperanzador “cómo hacemos para vivir mejor mientras estemos aquí”.

En varias horas de trabajo con una atractiva dinámica, la especialista recorre temas como la ley de diagnóstico humanizado, el cuidado como responsabilidad compartida entre la familia y el Estado, apoyos modalidades de vivienda, entre otros.

Cabe recordar que esta capacitación organizada en conjunto por la Presidencia del Concejo Deliberante y el grupo + Inclusivos es gratuita, con modalidad presencial y virtual y acceso irrestricto a los contenidos, y se extenderá a 12 módulos hasta el mes de noviembre próximo.

Volver