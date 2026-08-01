Disco: Paula Rizzi fue 5ª en la final de la Copa Nacional U18

1 agosto, 2026 0

La atleta sancayetanense Paula Rizzi volvió a demostrar su crecimiento en el lanzamiento del disco al finalizar en el quinto puesto en la Copa Nacional de Clubes U18, disputada en Mar del Plata.

Representando a la Escuela Municipal de Atletismo, Rizzi completó una destacada actuación con una secuencia de seis lanzamientos de gran nivel técnico, alcanzando un mejor intento de 28.49 metros, registro que le permitió ubicarse entre las cinco mejores de un certamen que reunió a 20 lanzadoras de todo el país.

Su próxima competencia federada será el Campeonato Provincial U18, que se desarrollará los días 22 y 23 de agosto en Mar del Plata, donde buscará continuar con su evolución y seguir sumando experiencia en el ámbito provincial.

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