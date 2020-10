Disponen remover la imagen de Néstor Kirchner pintada en la rambla de Mar del Plata

La directora de Restauración de Monumentos Históricos del Municipio de General Pueyrredón, Costanza Addiecchi confirmó hoy que la comuna trabaja para remover la pintura de 30 metros que la agrupación juvenil “Aluvión” realizó ayer en conmemoración del 10° aniversario de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner.



“Como es Patrimonio Histórico Nacional, cualquier intervención debe estar chequeada y no había permisos para hacer esta pintura. No hay que naturalizarlo ya que atenta al espacio público, un espacio íntimamente relacionado con la ciudad”, señaló Addiecchi en declaraciones a una radio marplatense.

Por su parte, el coordinador de Gabinete municipal, Alejandro Rabinovich anunció en las redes sociales que “hoy a las 6 am, comenzó las tareas de remoción para intentar recuperar la Rambla, que había quedado manchada”.

“No son los monumentos de Costanza, aunque los cuida como si lo fueran. Tampoco son del Municipio. Son de todos los marplatenses y en este caso de todos los argentinos, porque la Rambla es Patrimonio Nacional”, consideró el funcionario.

En el día de ayer, tras conocerse la intervención se encendió la polémica y desde “Aluvión” habían emitido un comunicado en el que explicaban que la pintada gigante formaba parte de un registro audiovisual y que había sido realizada con “material efímero de fácil remoción, lo cual fue planificado para sacarlo fácilmente una vez hecho el registro”.

Brenda Benavante, directora del Centro Cultural La Casa de Enfrente y referente de la agrupación juvenil “Aluvión” dijo a Télam que “el trabajo fue realizado con una pintura al agua que llevó un tinte negro atizado, lo que ante la primera lluvia se borraría de inmediato”.

“Nuestra propuesta fue recordar al expresidente sin intención de molestar a nadie y perjudicar el patrimonio de Mar del Plata” aseveró.

