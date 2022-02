Distribuidora Luis Pesca presente en las 24 Horas: “Vamos siempre para adelante”

13 febrero, 2022 Leido: 45

“Vamos de a poco organizando lo que es toda la actividad. Hemos estado sin salir de viaje porque hay que priorizar la salud”, dijo Luis Caligiuri, propietario de Distribuidora Luis Pesca, esta mañana a LU24.

“Tenemos toda la mercadería nueva, y toda la línea de Sulky que ha llegado desde Japón. Lo que es surtido es lo que hace que las ventas crezcan, Estamos desde Mar del Plata hasta Patagones, toda la provincia de Buenos Aires. A pesar de la época en la que vivimos, vamos siempre para adelante”, señaló.

“La gente me esperaba, uno los extraña. He pasado momentos muy tristes porque he perdido muchos amigos y gente conocida, pero vamos a salir adelante entre todos”, finalizó.

Volver