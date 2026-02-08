Distribuidora Luis, siempre acompañando “Las 24”(video)

8 febrero, 2026 0

Luis Caligiuri, desde Distribuidora Luis, con sede en Mar del Plata, se hace presente una vez más en la edición 64 del concurso pesquero.

En diálogo con LU 24, hizo un análisis sobre el comportamiento del mercado y sostuvo que “el 2025 fue bueno y este año será seguramente mucho mejor, hay muchas marcas nuevas, y ha entrado mucha mercadería a precios muy accesibles”.

Sobre el panorama del mercado en el que se desenvuelve, dijo que “se ha incrementado mucho y en lo que respecta a Tres Arroyos también sucede lo mismo”.

