Distribuyeron guiso solidario en el comedor del Barrio Olimpo y en Madre Tierra

En el comedor ubicado en calle Isabel La Católica 1110, lugar en el que habitualmente los sábados la vecina Rosa Fontana brinda ayuda a quienes viven en las cercanías y distribuye en distintos sectores de la ciudad, este jueves integrantes del Movimiento Evita cocinaron un guiso para ayudar a soportar las bajas temperaturas que se registran en Tres Arroyos, y donaron prendas de abrigo.



En contacto con LU 24, Fontana manifestó: “Quiero agradecer mucho a las mujeres del Movimiento Evita que me eligieron a mí, a mi comedor, para que los vecinos estén calentitos y tengan comida”.

Dijo que cuando comenzó “tenía 40 chicos, hoy tengo 100, y distribuyo viandas en Villa Italia porque no hay, la gente no tiene para comer, no tiene luz”.

“Yo me operé de cáncer y estuve en cama, pero hoy, ante la noticia que iban a cocinar, me levanté y fui casa por casa a avisar para que vengan, creo que este invierno es el más bravo, se me parte el alma, veo que hay más hambre, más miseria”, concluyó Fontana.

También en Madre Tierra

Se conoció a través de las redes sociales, que en la Feria Madre Tierra, Avenida del Trabajador 451 también se cocinará para quienes lo necesiten. Hay dos números para comunicarse por Whatsapp: 585117 o 587038. Se llevará la comida a domicilio.

En este sentido Juan Vera dijo que “decidieron con los compañeros avanzar porque el frio es hoy, la noche es hoy. Sin organizarnos vamos a hacer algo esta noche para llegar con un plato de comida calentito”.

También entre lágrimas expresó: “Me parte el alma escuchar los mensajes de Whatsapp que los compañeros me están enviando, ya hay más de 90 raciones pedidas, que sabemos que son reales”.