DistriMaq ofrece importantes descuentos por baja de precios

11 marzo, 2026 1

La ferretería industrial Distrimaq, sita en Avenida Rivadavia 598, brinda ofertas en herramientas y maquinarias a sus clientes y futuros compradores.

Nicolás Jensen explicó a LU 24 que “tienen que ver con la baja de precios en diversas herramientas a batería y eléctricas, que están con un 30 o 40% menos, dada la apertura que hay de la importación y la entrada de herramientas con una baja de impuestos”.

“El mercado se mantiene, hay una cierta competencia por parte de Mercado Libre u otras plataformas, con el acceso a comprar en China o en otro lado pero la gente sigue comprando en las ferreterías de barrio por el asesoramiento o incluso porque tenemos mejores precios, con la posibilidad de hacerlo con tarjetas de crédito, o incluso pagos semanales, y el hecho de tener la solución a los problemas que puedan ocurrir, con el cambio de las máquinas en caso que ello ocurra, y destaco el asesoramiento sobre todo, nosotros hace siete años que estamos, con representaciones directas para ofrecer todo tipo de material”, dijo.

“Lo que más salida tiene en Tres Arroyos en lo que a productos son hormigoneras, llaves de impacto, taladros, y estamos trabajando con plomería, caños de gas y agua, hemos anexado algo de eso, también amoladoras, desmalezadoras, por lo que estamos muy bien, con el asesoramiento de Facundo, quien atiende en el lugar”, cerró.

El horario de atención es de 8.30 a 12.30 y de 15.30 a 19 horas.

Volver