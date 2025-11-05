Diversas actividades para el festejo del Día de la Tradición

5 noviembre, 2025 0

Desde la Dirección de Cultura, Educación y DD.HH, se invita a los vecinos de la ciudad, a los festejos por el Día de la Tradición, que se llevarán a cabo el próximo lunes a partir de las 18 horas en la Plaza San Martín. Habrá ronda de mate entre los presentes, música en vivo, y la participación de los alumnos de la cátedra de folklore del Colegio Jesús Adolescente quienes bailarán danzas típicas.

Asimismo, se invitará a los niños y sus familias presentes en el lugar, a recorrer los comercios del centro de la ciudad, interpretando canciones alusivas a la fecha, acompañados por integrantes de la agrupación tradicionalista “El Zorro”.

Volver