El Concejo aprobó la compra de un tomógrafo por 500 millones

18 septiembre, 2025 142

La 14ta. Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos, correspondiente al Período Legislativo del año 2025, se llevó adelante este jueves por la mañana en el recinto del Salón Blanco del Palacio Municipal, con presencia de 17 concejales.

Se aprobó por unanimidad la solicitud del Departamento Ejecutivo para autorizar la suscripción a un Leasing a efectos de adquirir equipamiento médico sanitario (un tomógrafo) por un monto de hasta $500.000.000 + IVA.

De los despachos de la Comisión de Legislación, Interpretación y Acuerdos, se aprobó por unanimidad la solicitud de licencia del Concejal Gustavo Moller. Luego tomó juramento la Concejal Suplente Inés Loida Messerliano, quien ocupará su lugar durante su ausencia.

También se aprobó por unanimidad la solicitud de licencia del Intendente Municipal.

Asuntos entrados

El Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio elevó los siguientes proyectos de comunicación:

-Para solicitar información respecto de las Licitaciones que han sido otorgadas por este Gobierno, que se aprobó por mayoría.

-Para gestionar con las autoridades del Banco Provincia de Bs. As. la instalación de cajeros automáticos en la Localidad de Reta, que se aprobó por unanimidad.

-Para que el Departamento Ejecutivo arbitre los medios necesarios para que se mejore la iluminación en la zona del Polo Educativo Municipal, aprobado por mayoría.

-Y para solicitarle a la Secretaría de Salud que se optimicen los recursos económicos y humanos y generar acompañamiento respecto a salud mental en comunidades educativas, aprobado por mayoría.

El Bloque de Concejales de La Libertad Avanza elevó un proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo la reparación de los juegos, cancha de básquet y fogones en el Vivero Forestal Ingeniero Paolucci, que se aprobó por unanimidad.

Volver