DNU presidencial: “Es una medida acertada, no caprichosa”

3 agosto, 2020 Leido: 1461

Autoridades municipales brindaron detalles, esta mañana, sobre el alcance del DNU presidencial que prohíbe las reuniones sociales y familiares, mientras que informaron que el resto de las actividades, que se cumplen con protocolos habilitados, van a continuar.

En conferencia de prensa, el secretario de Prevención y Salud, Dr. Gabriel Guerra, quien estuvo acompañado por sus pares de Seguridad, Jorge Cordiglia, y de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Matías Fhurer, explicó que “se va a derogar por estos próximos 15 días el decreto (municipal) que permitía las reuniones sociales de hasta 10 personas en lugares cerrados y las familiares, mayores al grupo de personas no convivientes”.

“Todas aquellas actividades que estén bajo protocolo sanitario ya habilitado van a seguir funcionando y las que se desarrollan al aire libre también están permitidas”, aseguró.

Guerra remarcó que “el riesgo de contagio al aire libre es mínimo, no así en espacios cerrados”, y consideró que “es una medida transitoria acertada, no caprichosa”.

Controles: “hemos tenido algún principio de agresión”

Por su parte, Cordiglia sostuvo que “durante el fin de semana, que tuvo días agradables desde lo climático, hemos tenido algún principio de agresión hacia gente de nuestra Secretaría” que estaba desarrollando tareas de contralor. Agregó, que en los establecimientos gastronómicos, se controla que se cumpla el distanciamiento social y las medidas de higiene.

La figura penal

Asimismo, el funcionario subrayó que “el DNU habilita nuevamente a la figura penal. A las personas que se encuentran infringiéndolo se les inicia una causa por el rompimiento de la cuarentena, parece increíble pero hay que recordar que estamos en tiempos de pandemia”.

Finalmente, Fhurer señaló que “en el partido seguimos con nuestra normalidad pero sin dejar lo que establece el DNU”.

Para mañana, a las 10, se anunció una reunión por el tema de guarderías. También se evaluará la situación de los cultos religiosos.

