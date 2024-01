DNU y medicamentos: el testimonio de Jorge Lamberta

22 enero, 2024

Uno de los grandes temas de este lunes ha sido los cambios en el DNU y la consecuente modificación del artículo que impedía a los médicos recetar marcas específicas de remedios. Ante esto, en LU 24 conversamos con el farmacéutico Jorge Lamberta.

“Al principio hubo una serie de desregulaciones totales en toda el área de salud y después, cuando los diferentes actores fueron explicándole a los que impulsaban esto las implicancias a nivel del día a día, se fueron haciendo algunos cambios. De igual modo, la provincia de Buenos Aires tiene una ley propia de medicamentos y de funcionamiento del rubro de farmacias y droguerías, que está vigente y tanto el gobernador como el Ministro de Salud no adhirieron al DNU, por ende, queda sin efecto”, contó.

Y agregó: “el tema de las recetas electrónicas es uno de los más polémicos, pero ya está funcionando desde casi el final de la pandemia. Lo que modificaba acá el decreto, es que los medicamentos sólo se podían recetar por lo que sería la denominación común internacional, lo que llamamos el nombre genérico de la droga. Debido a los reclamos de laboratorios, ahora se estableció que el médico puede sugerir una marca comercial que después el paciente decide en base a lo que dice el farmacéutico, el precio o la marca que el en particular quiera. En la práctica esto es algo que ya estaba vigente por la ley de genéricos y ante un faltante, se podía cambiar.”

Por otro lado, y respecto a otros temas, detalló: “al principio los medicamentos de venta libre, se podían vender en cualquier lado que no sean farmacias. Pero nos hemos pronunciado y hemos dicho, que son de venta libre, aunque no de ingestión libre, pero en la farmacia tenés una persona que te asesora sobre las interacciones y los efectos adversos. Ahora va a quedar limitado a lo que son los antiácidos y analgésicos. Es muy importante siempre consultar en una farmacia, porque algunos analgésicos generan problemas renales y los antiácidos pueden producir que no se absorban otros medicamentos que están tomando. No es algo comercial.”

Y concluyó: “también, por lo que pude saber, instan a la ANMAT y a los laboratorios de hacer estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad. Esto quiere decir, que es lo que pasa cuando vos tomas un medicamento, es decir cómo se disuelve, dónde y de qué manera lo hacen en el cuerpo”.

