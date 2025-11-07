Doble distinción para la Dra. Norma Gaido

La médica Norma Gaido recibirá dos reconocimientos por su labor en los próximos días.

La Caja de Previsión y Seguro Médico del Distrito X la homenajeará el próximo 14 de noviembre por sus más de 50 años de ejercicio profesional.

Además, la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA) la designó Médica Emérita, distinción que será entregada el 3 de diciembre en la ciudad de La Plata.

Desde el Centro Municipal de Salud “celebran con orgullo estos merecidos reconocimientos que reflejan su dedicación, vocación y enorme aporte a la salud pública”, según indicaron en su cuenta de la red social Facebook.

