Doble jornada de vóley en el Polideportivo

22 abril, 2024

Una doble jornada de vóley de la Liga Municipal se desarrolló con el inicio de la Primera Masculina y la continuidad del Femenino.

El pasado lunes, Costa Sud Verde se impuso por 2 a 1 ante Boca en la rama femenina. En tanto a los duelos del miércoles, en el femenino, Costa Sud Amarillo venció en el tie-break al CEF N°4 X por 2 a 1 (19-25, 25-20 y 15-13). Por su parte, el masculino abrió con el partido entre Costa Sud y Boca, el cual fue para el Oriverde por 2 a 1 (22-25,26-24 y 15-8).

Este lunes y el miércoles se dará la continuidad de la tira.

Esta semana abren la jornada de lunes con dos duelos en el Polideportivo: Tres Arroyos Negro vs. Boca, desde las 21 y en simultáneo por el masculino Costa Sud vs. Municipalidad. Mientras que en Costa Sud jugarán por el femenino Costa Sud Amarillo vs. Costa Sud Verde.

Finalmente, para el miércoles está programado un cotejo en el Polideportivo a las 21 por el femenino Tres Arroyos Rojo vs. CEF N°4 Z.

