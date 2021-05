DOC Ganadero: consumo de carne, precios y costumbres que trajo la pandemia

12 mayo, 2021 Leido: 36

Julieta Ballerini, de DOC Ganadero, admitió que en los últimos meses han existido varios aumentos del precio de la carne que el establecimiento decidió no reflejar en el mostrador para contribuir a paliar la difícil situación económica, no obstante las variaciones han sido significativas. Al mismo tiempo, aseguró que los acuerdos de precios por cortes más baratos que difundió recientemente el Gobierno no alcanzarían a carnicerías sino a cadenas de supermercados.

“Nosotros vendemos carne vacuna, pollo, cerdo, artículos de almacén, fiambres y verduras, pero fundamentalmente el fuerte es el vacuno. El cerdo también ha tenido aumentos; y lo que observamos es que ha cambiado la forma de comprar de la gente, que opta por las pulpas para milanesa, la carne picada, que permiten realizar una variedad amplia de comidas, y rinden más que un corte con hueso”, describió.

“La demanda es pareja durante todo el mes, pero lo que se observa es que por ahí en el inicio del mes la gente compra algún asadito, o aprovecha para hacer una compra más grande, y cerca del fin de mes se ve más el uso de la tarjeta de crédito y la opción por las pulpas. Lo que más se vende hoy durante la semana es la carne para milanesas. Y los fines de semana, a pesar de la reducción de las juntadas por la situación sanitaria, se vende más todo lo destinado a la parrilla aunque sea para la familia. Eso se nota bastante, los asados se circunscriben más a la familia y no hay peñas ni ventas para eventos grandes”, aseguró Julieta.

En materia de servicios, DOC Ganadero decidió desde el inicio de la pandemia la utilización del servicio de delivery, que se suele recomendar sobre todo a las personas de riesgo. “Nuestra idea es siempre acompañar a los clientes en esta situación, tanto en atención como en calidad y con ofertas diarias, así que los esperamos a todos en nuestras dos sucursales de Alsina y Pringles y Belgrano y Laprida”, concluyó.

Volver