Docentes y artistas de la exposición del MUBATA pasaron por El Perseguidor

12 abril, 2026 26

En su edición 291, El Perseguidor, programa que se emite los sábados de 16:00 a 18:00, Hugo Costanzo recibió en los estudios de LU 24 a las docentes y artistas plásticas Lucía Caro, Nélida Torres, Rossana Rizzo y Emma López, organizadoras y curadoras de la exposición que se presenta en el Museo de Bellas Artes de Tres Arroyos desde este sábado: “Miniprint Internacional-Plantas nativas”.

Se trata de una exposición internacional de grabado que reúne a más de 400 artistas de todo el mundo que forma parte de un proyecto itinerante y federal que se inauguró oficialmente en Mar del Plata y cerrará su recorrido en Guanajuato, México.

Además:

Informe cultural.

La música y la vida de John Pizzarelli.

Un cuento de Mario Benedetti en la voz de Hernán Casciari.

La música: John Pizzarelloi, Susana Rinaldo, Astor Piazzolla, Ringo Starr y Dave Brubeck.

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