Doctora Sisto: “los casos se han incrementado por el comportamiento de la población”

20 abril, 2021

La doctora Marcela Sisto es jefa de Emergencias del Hospital Pirovano y presta servicio en Emergencias de Policoop. Puesta en funcionamiento ya la segunda sala Covid en el Centro Municipal de Salud, la profesional advirtió que “salvo alguna limitación en los consultorios para evitar contagios entre la población que se moviliza al Hospital, estamos prestando todos los servicios. Y estamos equipados como siempre y cumpliendo con lo que debemos en un marco de aumento de casos como el que se está viendo”.

“Esta es una función que cansa, pero hay que cooperar para que todo salga adelante”, sostuvo Sisto, pero al mismo tiempo advirtió que “las recomendaciones que hace el doctor Guerra desde hace más de un año son bastante claras, sin embargo todavía vemos circular a gente positiva en mercaditos cerca del Hospital, en otros sectores de la ciudad, porque eso es un crimen. Hay que usar bien el barbijo, incluyendo la nariz, evitar las reuniones y lo que sucede de noche, que es lo que después viene a la Guardia. No hay que ir a trabajar con síntomas respiratorios o gastrointestinales, y por supuesto, teniendo síntomas o sospecha de contacto hay que utilizar lo que ha previsto el sistema: para eso hay un consultorio de Respiratorios, en un sector determinado y un horario determinado”, sostuvo la profesional.

Respecto del funcionamiento de la Guardia, aseguró que “está cubierto, pero es importante que la gente intente resolver cuestiones por fuera del Covid en las salas barriales, o con sus médicos de cabecera, para evitar la circulación por el Hospital y el riesgo que eso conlleva”.

Finalmente, advirtió que “aquí teníamos una disminución de casos importantes, y hoy crecieron mucho, por el comportamiento de la población. Nadie quiere cambiar de fase pero alguna medida hay que tomar para que la gente se empiece a comportar, sobre todo los más jóvenes. Aquí ya tenemos a gente joven internada. Y se pasan muchos días lejos de la familia, con complicaciones por la enfermedad, con el deterioro en la salud que sobreviene, con las vidas que se han llevado entre nuestros padres y familiares. Este es un tema delicado, y la gente no parece tomar conciencia. Entiendo que pasó mucho tiempo, que es difícil, pero tenemos que empezar a cuidarnos, a pensar en el otro, para disminuir los casos. Tenemos camas pero todo tiene un límite, no tenemos que seguir sumando”, concluyó.

