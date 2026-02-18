Dólar bajo, carne cara y señales de alerta en la economía real – Carlos Ordóñez

18 febrero, 2026

La economía argentina muestra hoy un escenario contradictorio. Mientras el dólar se mantiene calmo y en niveles reales bajos, empiezan a profundizarse los problemas en la economía real, tanto en la industria como en el consumo.

La estabilidad cambiaria se sostiene por una mayor oferta de dólares: emisiones de Obligaciones Negociables, liquidación del agro, tasas en pesos elevadas y un contexto financiero más favorable. El Banco Central compra divisas principalmente para evitar una caída mayor del tipo de cambio.

Este tipo de cambio real bajo tiene un efecto claro: pérdida de competitividad para las empresas argentinas. Exportar se dificulta, importar se abarata y la industria local queda cada vez más expuesta.

Las señales ya son concretas. Se anunció el cierre de FATE, histórica productora nacional de neumáticos, y circulan fuertes versiones sobre posibles problemas en la principal empresa textil del país.

Al mismo tiempo, la carne vacuna continúa aumentando muy por encima de la inflación, con una caída marcada del consumo y un producto que vuelve a alejarse de la mesa de muchos hogares.

Dólar tranquilo, pero economía real bajo presión: ese es hoy el principal desafío.

