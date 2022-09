Dólar Soja: Entidades del campo mostraron cautela respecto de la propuesta de Economía

En en día de ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un nuevo tipo de cambio de 200 pesos por dólar destinado a las transacciones internacionales de soja. Si bien desde el Gobierno nacional insistieron en que es un iniciativa que busca incentivar a los productores, desde distintos sectores del campo no se mostraron de acuerdo al respecto.

En ese sentido Horacio Salaverri presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) manifestó su descontento con la propuesta del ministerio de Economía y aseguró ante Infocielo que no se trató de una “medida que haya sido consensuada con la Mesa de Enlace”.

Además sostuvo que desde “Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) habían manifestado que la idea del sector agropecuario era un dólar que alcance a todas las producciones no solo a la de soja ya que esto genera una distorsión dentro del sector e inclusive no aplica a las economías regionales que son las que necesariamente tienen una diferencia cambiaria muy importante”.

En esa línea señaló que el dólar soja también puede repercutir negativamente en los valores del trigo y del maíz lo que “complica a otras actividades como la ganadería y la agricultura”.

La puntualización sobre el grano en el que recae el el tipo cambiario no fue la única crítica que hicieron desde la CARBAP ya que también cuestionaron el corto plazo de aplicación de la medida e indicaron que de esta manera lo único que hacen es “buscar una salida rápida”.

Pero la principal propuesta que tienen más allá de “la distorsión del tipo del mercado del dólar” es la aplicación de una “baja en las presiones tributarias en el sector” postuló y argumentó que a su entender eso “hubiese dado previsibilidad, pero una medida de este tipo no da ningún tipo de previsibilidad es como para apurara una liquidación y nada más. No da un contexto a largo plazo que es lo que el sector necesita”.

En cuanto a la aceptación de los productores de adecuarse a este programa consideró que va a a depender del caso particular de cada uno de ellos y teniendo en cuenta que “ahora se viene la siembra de la cosecha gruesa (maíz, girasol y soja) cada uno verá como esta parado para la compra de insumos y ahí definirá si liquida o no la soja”.

Por su parte desde la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO) se mostraron más cautelosos y decidieron esperar a concretar la reunión del consejo que tienen pautada para este miércoles para expresar su postura con respecto al tema.

