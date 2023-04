Dólares “cara chica”: La Reserva Federal de los EEUU dijo que no hay lugar para diferencias

12 abril, 2023

La Reserva Federal de los Estados Unidos aclaró una vez más cuáles son los billetes de dólar que tienen curso legal y que deben ser aceptados para pagos. La comunicación cala hondo en el mercado argentino, donde las distintas emisiones de billetes suelen ser aceptadas con descuentos o directamente rechazadas: como las ediciones previas a la década del 90 conocidas como “cara chica”. Para la entidad que emite la moneda americana, no hay lugar para diferencias.

La cuenta de Twitter “US Currency”, canal que utiliza la Reserva Federal de los EEUU para informar al público sobre la moneda estadounidense, aclaró que “no es necesario comerciar con billetes de diseño antiguo. Toda la #moneda estadounidense sigue siendo moneda de curso legal, independientemente de cuándo se haya emitido”.

“Es política del gobierno de EE.UU. que todos los diseños de billetes de la Reserva Federal sigan siendo de curso legal, o legalmente válidos para pagos, independientemente de cuándo fueron emitidos. Esta política incluye todas las denominaciones de billetes de la Reserva Federal, desde 1914 hasta la actualidad, de acuerdo con 31 U.S.C. § 5103″, detalla un artículo de la organización.

“La Junta de la Reserva Federal reconoce que en algunos países puede haber diferentes tipos de cambio o políticas de aceptación de monedas extranjeras, pero los mercados, y no el gobierno de los EE.UU., controlan estos tipos”, agrega el texto.

En cuanto a los motivos para el trato diferencial que existe según la antigüedad del billete, no hay una versión única. Es habitual que en el mercado informal circule el rumor de que los EEUU van a dejar de considerar como de curso legal a alguna vieja edición. Pero una deducción más sensata de un operador del mercado asegura que en realidad las mayores medidas de seguridad contenidas en las versiones más modernas del dólar hacen más difícil una falsificación, lo que explica la diferencia.

En este sentido, y al existir un rechazo por parte de los ahorristas a adquirir dicho billete, comenzó a existir mucha oferta de estos billetes y poca demanda, por lo que se empezó a pagar menos. Sin embargo, en el circuito legal (excepto operaciones inmobiliarias y concesionarias de vehículos), todos los dólares valen lo mismo, sin importar si son cara chica, cara grande (o mediana) o azules.

Por este motivo, los bancos no cambian los billetes cara chica por los otros diseños, ya que para ellos tienen el mismo valor. Al no poder cambiarse en el banco, muchos ahorristas se preguntan dónde pueden cambiar los dólares cara chica. Y la opción más sencilla es cambiarlo en el banco: depositar los billetes viejos por cajero automático o ventanilla y retirarlos en días subsiguientes, con la expectativa de recibir billetes nuevos.

Volver