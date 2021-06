Dólares del campo: en mayo ingresaron U$S 3.500 millones, el monto más alto en 18 años

Los dólares del campo, que tanto necesita el Gobierno, comenzaron a ingresar entonados por el boom de los precios internacionales. En mayo fue el registro más alto para ese mes en los últimos 18 años: fueron 3.500 millones de dólares. En tanto, el acumulado del año totaliza 13.300 millones de dólares.



Así lo informó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

El monto de mayo fue récord para ese mes en las estadísticas de los últimos 18 años. Esa suma representa también un incremento del 16,9 % con respecto al precedente mes abril y del 82,2 % superior en relación con el mismo mes del año anterior.

Según el informe de Ciara-Cec, este saldo de exportación agroindustrial es reflejo del incremento de los precios internacionales de los commodities, pese a que en los últimos días tanto el maíz como la soja cayeron.

La Posición Julio en soja cotiza en 571 dólares en el mercado de Chicago en tanto el maiz para la misma posición está en 263 dólares, lejos de los 600 y 300 dólares que superaron, respectivamente, a principios de mayo, pero siguen en valores muy altos.

También este récord se da a pesar de un paro de gremios marítimos y la persistente bajante del río Paraná, en Santa Fe.

Cabe recordar que el complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, aportó el año pasado el 48 % del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del INDEC.

El principal producto de exportación del país es la harina de soja (14,2 % del total), que es un subproducto industrializado generado por este complejo agroindustrial, que tiene actualmente una elevada capacidad ociosa cercana al 50%. El segundo producto más exportado el año pasado, de acuerdo con el INDEC, fue el maíz (11 %) y el tercero fue el aceite de soja (6,9 %).

En tanto, como informó Clarín, de la mano del boom de los precios internacionales, el Banco Central pudo comprar en mayo el récord de US$ 2.090 millones para, en parte, recomponer sus reservas.

Así en lo que va del año acumula compras por casi US$ 5.730 millones y alcanzó el mejor balance mensual desde que Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2019.

Exportaciones del agro para el 2021

Según el último trabajo de la Bolsa de Comercio de Rosario, publicado el 15 de mayo, la proyección del ingreso de dólares por las agroexportaciones argentinas ascendería a 36.700 millones de dólares, 12.000 millones de dólares más que el año anterior.

El mayor ingreso de dólares provendría del complejo soja, con exportaciones de la oleaginosa y sus derivados que alcanzarían los US$ 23.634 millones. De esta manera, dicho complejo aportaría casi US$ 9.300 millones más que en el año 2020.

“En el último mes, también destaca el aumento en los valores FOB de maíz, lo cual dejaría al cereal en condiciones de arribar a exportaciones por US$ 8.715, es decir, US$ 1.025 millones más que lo estimado el mes anterior y casi US$ 2.700 millones por encima de lo obtenido en 2020”, precisó el informe.

Fuente: Clarín.

