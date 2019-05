Domingo a puro básquet: Blanco y Negro manda en soledad

Con cuatro partidos, se disputó casi en su totalidad la cuarta fecha del Apertura de básquet, la cual finalizará el próximo domingo con el partido que jugarán Argentino y Alumni de Orense.

Hubo tres partidos en Tres Arroyos y uno en Coronel Suárez, donde Blanco y Negro le ganó a Huracán por 87 a 76 y de esta forma por el momento quedó como único líder. En nuestra ciudad, en cancha de Sports Club, en un partido muy caldeado Club de Pelota revirtió un mal comienzo y venció a Costa Sud por 77 a 73, Quilmes le ganó a Monte Basket por 78 a 64 y Sarmiento venció con suma comodidad a Sports Club por 92 a 61.

En lo que fue el partido más parejo e interesante de la jornada, Club de Pelota sumó su segunda victoria consecutiva y le dio un duro golpe a Costa Sud que todavía no ha ganado en lo que va del torneo. El Celeste no empezó bien, pero supo hacer pie en el partido lastimando en la zona pintada y en el tercer cuarto comenzó a torcer la historia. El final del juego fue muy conversado y el partido terminó "caliente". Buena victoria para el equipo de Manuel Cuesta, quien fue descalificado en el último cuarto. Menna hizo 48, pero el Oriverde todavía no puede ganar.

Síntesis

COSTA SUD (73): Menna 48, Vizzolini 4, Salarayan 4, Haag 10, Hali Sapag 2 (fi); Lofiego, M. García 3, Miguel, Ongarini y Marconi 2. DT: Raúl Bianco. Se retiraron por faltas Hali Sapag y Salarayan.

CLUB DE PELOTA (77): De Iraeta 15, Castiglioni 1, López 6, Aymonino 19, Susemihl 15 (fi); Díaz 14, Dumontet 4, Paicil 3, Di Salvo y Arribalzaga. DT: Manuel Cuesta. Se retiraron por faltas López y Castiglioni. Fueron descalificados Díaz y Cuesta.

Parciales: Costa Sud 24 – Club de Pelota 13, 38 – 34, 49 – 52 y 73 – 77.

Árbitros: Bianco y M. García.

Cancha: Sports Club.

Blanco y Negro, único líder

Blanco y Negro de Coronel Suárez le ganó a Huracán por 87 a 76 y se subió a la cima de la tabla en soledad. El equipo de Rosanova tuvo una gran efectividad desde el perímetro y allí construyó una buena ventaja, la cual la supo administrar a medida que pasaban los minutos. El Globo siempre corrió de atrás, si bien tuvo una buena noche en ataque, en el ámbito defensivo falló y eso fue lo que aprovechó el conjunto suarense para quedarse con la victoria, con Soave y Pane como estandartes en el goleo.

Síntesis

BLANCO Y NEGRO (87): Soave 27, Sieben 6, Themtan 14, Pane 18, Reimundo 9 (fi); Martelli 3, Quiroga 10. DT: Fernando Rosanova.

HURACÁN (76): López Gallucci 9, A. Bayúgar 13, Fanego 17, Montes 6, Guzmán 13 (fi); Ruíz 17 y Otero 1. DT: Juan Soldini.

Parciales: Blanco y Negro 25 - Huracán 19, 47 - 41, 70 - 59 y 87 - 76.

Árbitros: R. García y Ballerini.

Cancha: Blanco y Negro.

Triunfos importantes de Sarmiento y Quilmes

Quilmes ganó un partido importante, venció a Monte Basket por 78 a 64 y se acomoda en la tabla de posiciones. El triunfo del Cervecero no corrió mayor riesgo, si bien Monte Basket en el primer cuarto terminó arriba, la rotación de Quilmes fue la que marcó la diferencia para ganar el partido.

Síntesis

QUILMES (78): Arenas, García 11, Perticarari 10, Muñoz 19, Carbonetti 21 (fi); Lofrano 1, Ordás 6, Luna 5, Susemihl, Jaureguibehere 3, Luquez y Martínez 2. DT: Jorge Furque.

MONTE BASKET (64): Miranda 7, D. González 7, Luna Chima 20, Campetella 5, Tardío 23 (fi); Martínez y M. González 2. DT: Daniel Miranda.

Parciales: Quilmes 16 – Monte Basket 17, 44 – 35, 63 – 48 y 78 – 64.

Árbitros: Goizueta y Ledesma.

Cancha: Quilmes.

En tanto que en el último juego de un domingo maratónico de básquet, Sarmiento no dejó dudas y ganó de manera aplastante. El Verdirrojo incluso llegó al juego con varias ausencias (no estuvieron Sterz, Ferraro, Enzo Rodríguez, Verdecchia y Ger), pero la victoria de los de Escur fue de principio a fin. En Sports Club se produjo el debut de Francisco Saccomano, mientras que en su segundo partido, Julián Roumec mostró un interesante repertorio para acoplarse al norteamericano Key. El conjunto de Sasaroli seguramente con el correr de los partidos podrá acomodarse y amoldarse ya que es un plantel nuevo y los jugadores todavía se están conociendo.

Síntesis

SPORTS CLUB (61): Roumec 16, González, Saccomano 13, Erikssen 3, Key 22 (fi); Nickel 3, Pedersen 4 y Torres 2. DT: Darío Sasaroli. Se retiró por faltas Erikssen.

SARMIENTO (92): Marsal 11, Krenz 13, Rodríguez 12, Palma 9, Delgado 27 (fi); Gottfried 13, Martín 2, Blanco 2 y Weinmaier 2. DT: Javier Escur.

Parciales: Sports Club 12 - Sarmiento 20, 30 - 44, 37 - 69 y 61 - 92.

Árbitros: Anta y Ebbens.

Cancha: Sports Club.

Posiciones: Blanco y Negro 8 puntos, Sarmiento 7, Argentino *, Club de Pelota, Huracán y Quilmes 6, Monte Basket #, Sports Club y Costa Sud 4, Alumni 3 *#.

# y *: Tienen un partido pendiente entre sí.