Domínguez, Agustoni, Ferreira Trio y Sergio Troiano Quinteto en La Casona

Este domingo 10 de noviembre se presentará en el Centro Cultural La Casona, Rivadavia 641, el trío de Rodrigo Domínguez, Mariano Agustoni y Facundo Ferreira antecedidos por el quinteto de Sergio Troiano. El concierto comenzará a partir de las 21 horas y se cobrara entrada.

Sergio Troiano Quinteto con la participación de Sebastian Rey (Bs. As.) en batería, Juan Subranni en bajo, Manuel Aguinaga en flauta, Facundo Medina en percusión y Ricardo Viñas (Tandil) en saxo tenor.

Esta agrupación realizará composiciones propias con aires folclóricos y de candombe.

Domínguez-Agustoni-Ferreira Trío

Música instrumental, integrado por músicos compositores y docentes: el baterista y percusionista Facundo Ferreira, el saxofonista Rodrigo Dominguez y el pianista Mariano Agustoni.

Se unieron en 2018 para dar una original mirada sobre la música popular, desde composiciones propias o no. Abordan con elegancia y soltura estilos como el folclore, el candombe y el jazz, logrando una particular convivencia tímbrica.

Poseen una sobrada familiaridad con rítmicas latinoamericanas y un profundo estudio y desarrollo de sus instrumentos. Son fuente de inspiración y sin dudas el público disfrutara un espectáculo inolvidable. Acompañan las previas de sus conciertos con charlas orientadas a músicos y docentes, ya que tienen la capacidad de transmitir información y conceptos necesarios a la hora de tocar.