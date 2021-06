Domínguez: “El Servicio de Oncología sigue funcionando de manera gratuita”

La responsable del Servicio de Oncología del Hospital Pirovano, Dra. María Esther Domínguez, respondió a través de LU 24 los cuestionamientos que concejales de la oposición realizaron en la sesión de este jueves, quienes aprobaron, por mayoría, un pedido de informes sobre el funcionamiento del mismo.

La profesional dijo que “se sigue funcionando de manera gratuita, al igual que antes de la pandemia, y lo que pasó el año pasado cuando se vino todo esto encima hubo que reacomodar todos los servicios”.

“En nuestro caso, se estaba pensado otorgar un nuevo lugar y nos agarró la pandemia, por lo que se celebró un convenio para que los pacientes se atendieran en la Clínica Hispano, con las mismas características que en el Hospital pero con un agregado, pusimos un celular a disposición de la gente, donde con distintos protocolos se les otorga un turno, luego el paciente viene solamente a la consulta, son escalonados para que no se mezclen, con todos los protocolos, de alcohol, de vestimenta, de todo, y no hemos parado de brindar el servicio”.

“Hay que tener en cuenta una cosa que a veces nos olvidamos es que el cáncer no para, no se toma vacaciones, no puede esperar un año de pandemia para volver a atender; fue una de las primeras cosas que se tuvieron en cuenta al igual que la cardiología porque podría producirse un incremento de la mortalidad por no poder atenderse”.

“Estuvimos 9 meses en radioterapia y luego se hizo un convenio en junio del año pasado, la atención es gratuita, tuvimos muchísimo apoyo de la población, y hubo donaciones de droga de la gente que permitieron que se diera continuidad, a la vez que desde la farmacia entregamos lo que teníamos”.

Pacientes de PAMI: “Acordamos cobrar la mitad de una consulta”

Domínguez dijo que el Hospital perdió la cápita del PAMI, por lo que los pacientes quedaron sin atención; decidimos hablar con el Jefe de PAMI, y él decía que “si no hay convenio, el paciente es particular”, hay que entender que el paciente de PAMI es jubilado y si bien muchos podrían afrontar el gasto de trasladarse a Bahía Blanca, derivados, otros no, por lo que hablé con el auditor, con el jefe de prestaciones, y acordamos que yo no iba a cobrar particular, sino la mitad de una consulta; el Hospital no tiene convenio con PAMI; yo tampoco lo tenía porque había estado un año sin cobrar consultas; uno lo puede ir pateando pero estamos hablando que hay insumos que se pagan en dólares o en euros y material que se paga en dólares o en euros, entonces yo había dejado de trabajar con PAMI; el jubilado que no podía pagar se lo atendió igual pero sí es cierto que al paciente de PAMI se le cobra la mitad de la consulta”.

Ventajas

La única ventaja que tienen de atenderse en el consultorio, es que se evita ir al Hospital, ya que los trámites los hacemos por Whatsapp o computadora, se han solucionado muchas cosas, y tratamos que los pacientes circulen lo menos posible porque en esta situación es sumamente riesgosa para pacientes con las defensas disminuidas estamos tratando de colaborar para que no vayan donde hay concentración de gente o al Hospital”.

“Hoy el 70 % de los pacientes viven”

Domínguez dijo que “nosotros llevamos estadísticas y se los pasamos al Hospital, no tenemos un registro porque cuando se quiso hacer algunos concejales también pusieron piedras en el camino y no se comenzó a dar un servicio específico para oncología dentro del Hospital , pero habrá ciento cincuenta, doscientos casos por año nuevos; hoy en día el 70 por ciento vive, y tenemos la suerte de poder controlar pacientes desde hace 25 años, cuando la cifra era que el 70 por ciento fallecía, cuando yo vine acá”.

En este momento con la cantidad de pacientes en terapia intensiva, y pacientes que se han internado en la guardia, como podríamos intervenir; no se puede pensar en que el paciente pueda estar seis meses, un año, dos años, sin recibir atención.

“Al que tiene COVID le interesa su vida, pero al que tiene cáncer también le interesa su vida, y eso hay que respetarlo”, concluyó.

