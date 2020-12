Dominique Metzger de TN también eligió Claromecó para sus vacaciones

9 diciembre, 2020

Tras la visita del reconocido Mario Massacessi, otra conductora de TN eligió Claromecó para sus vacaciones. Dominique Metzger aseguró esta mañana por LU 24 que conoce la localidad balnearia desde chica, porque la familia de una de sus amigas más cercanas veranea habitualmente en la playa tresarroyense. “He venido varias temporadas, desde antes de los 18 años. Me vine para desconectar un poco, me quedo hasta el fin de semana y me tocaron días de playa a full. Esta es la séptima vez que vengo, y la verdad es que me gustaría poder viajar más pero por mi trabajo fue difícil”, contó.

A su regreso, retomará la actividad en la tarde de Todo Noticias y en la noche de Continental, además de Telenoche, que la tendrá como parte del staff durante el verano. “Este ha sido un año de mucho trabajo pero muy duro, tuvimos que estar presentes y trabajando aun en medio de la pandemia, y mientras trabajábamos íbamos aprendiendo, así que ha sido un desafío”, admitió.

Dominique también reconoció que al principio, el cumplimiento de las medidas sanitarias para prevenir el coronavirus “un poco me había obsesionado, pero con el paso del tiempo entendí que con los cuidados y los protocolos uno está bien, y por suerte no me ha pasado. En la radio y en el canal se hace un seguimiento y se trabajó bien sobre este tema, con mucha responsabilidad”.

