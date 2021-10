Don Ricardo en su laberinto

No es este el relato de la historia familiar o personal de Don Ricardo Messina, el ideólogo del recientemente inaugurado laberinto del Parque Cabañas y que llevará su nombre para recuerdo de las futuras generaciones.

La historia de la familia Messina será relatada oportunamente, pero en esta ocasión quiero referirme a la actividad que el reconocido profesional de los números viene desarrollando con singular entusiasmo.

Y es precisamente muy parecida a la que yo mismo desarrollo desde hace muchos años: la recopilación y reconstrucción de la historia.



En su caso, en relación a los inmigrantes franceses, y en especial los que se asentaron en Tres Arroyos, varios de los cuales efectuaron aportes comunitarios sustanciales.

El contador ocupó hace un tiempo la presidencia de la Sociedad Francesa, cargo que hoy ejerce la señora Mirta Besse.

Fue durante su gestión cuando se resolvió editar y difundir un boletín bi mensual, cuyo primer número correspondió al período noviembre-diciembre de 2018 (reproducción de tapa adjunta).

Con un creciente entusiasmo Don Ricardo incursionó y está inmerso en el apasionante laberinto que implica abrevar en los antecedentes históricos, y en lo posible revisar documentación que avale los distintos acontecimientos y circunstancias.

Ya se han editado once boletines, con la colaboración de la periodista Gisela González, que son distribuidos en bibliotecas y asociados. Se cuenta con algunas colaboraciones pecuniarias que permiten que la publicación no implique erogaciones de la Sociedad.

Messina, quien me ha facilitado ejemplares de esos boletines publicados, me comentó que-afortunadamente-se cuenta con todos los libros de actas en perfecto estado de conservación. Los primeros escritos en francés, lo que motivó un trabajo adicional de traducción.

Pero además de la fuente documental se recurre a testimonios y hasta colaboraciones de amigos y familiares radicados en distintos lugares, incluso en Francia.

Es muy interesante todo este trabajo, y muy recomendable coleccionar y preservar estos boletines, que serán un testimonio histórico y aporte invaluable para preservar una parte importante de nuestra identidad como comunidad organizada.

Dicho lo precedente, es bueno señalar que no será esta la última vez en que recurriré a ese material para la divulgación en este espacio.

Historia: je t’aime

En 1894 se fundaba la Sociedad Filantrópica Francesa, con el objeto de primario de unir a todos los colonos galos que habían llegado a nuestra región.

Se nuclearon en la entidad poco menos de 250 personas, de todos los niveles sociales.

El primer consejo de administración fue presidido por el señor Próspero Puchulu y lo acompañaron:

Pedro Montané, como vicepresidente; Juan B. Istilart, secretario; Domingo Candebat, tesorero; Luis Hillairet, protesorero; vocales: Pedro Pecoits, Juan Puchulu, Fernando Michelena, Carlos Guillaume, Bernardo Hatichet y Benito Arnautou.

Antes de la fecha mencionada, ya los inmigrantes se habían congregado para generar un mecanismo de socorros mutuos como protección de los avatares de vivir en un país desconocido.

De tal manera se funcionó como una filial de la Sociedad Filantrópica Francesa del Río de la Plata, con sede central en la Capital Federal.

Pero surgieron algunas disidencias y se resolvió disolver la filial y formar una sociedad independiente de beneficencia y socorros mutuos adoptando la denominación de Sociedad Filantrópica Francesa de Tres Arroyos.

La personería jurídica fue obtenida el 13 de octubre de 1897 y se funcionó en un local muy modesto, resolviéndose durante la presidencia de Joaquín Aran la construcción de la nueva sede.

Se formó una comisión especial. Se compró el terreno y el edificio construido por José Cuttica se levantó en tiempo récord de 5 meses. Algunos de los directivos de entonces adquirieron terrenos aledaños.

El inmueble de la primera cuadra de calle 1810 ha sido adecuadamente preservado.

Los cambios

El estatuto original, elaborado por Juan B. Istilart fue modificado en más de una ocasión, lo mismo que los reglamentos, adecuándolos a la evolución de los objetivos y prestaciones de la entidad.

El 19 de mayo de 1947 el Instituto Nacional de Acción Mutual reconoció a la Sociedad como una entidad mutual y se la inscribió en el registro provincial con la matrícula 308.

El 20 de octubre de 1955, por decreto se determina la denominación Sociedad Francesa de Socorros Mutuos de Tres Arroyos.

El primero de diciembre de 1981 fue inscripta en el Registro municipal de entidades de bien público, durante la gestión de Carlos De Leo, como Intendente y de Federico Sequeira, como secretario de gobierno.

El aporte de franceses al quehacer lugareño, en ciudad y campo, ha sido de considerables dimensiones, de modo que estas referencias continuarán.

De la misma manera, he ofrecido mi modesta colaboración para con el trabajo de Ricardo Messina, pues estamos en la misma línea investigación.

Por Omar Eduardo Alonso

