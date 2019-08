Donación de la Comisión de Apoyo al Centro de Salud Claromecó

En el día de la fecha, los integrantes de la Comisión de Apoyo al Centro de Salud –CACS- de Claromecó hicieron entrega de lo solicitado oportunamente por los médicos que trabajan allí: un Electrocardiógrafo Portátil y una Lámpara de pie, con lupa y luz Led, que permite visualizar cierto tipo de lesiones que a simple vista no se pueden ver.



Esta Comisión que se formó por el 2011, entendió que era muy necesario que el Centro de Salud contara con acciones concretas, tendientes a mejorar el servicio. Se lograron diversas cosas, a través de eventos y de un subsidio otorgado por el entonces ministro de Salud provincial Dr. Alejandro Collia, el cual se empleó en equipar en gran parte a una ambulancia.

“Apelamos a que se pueda conformar nuevamente la Comisión, y en este sencillo acto, no queremos dejar de mencionar a nuestra querida Adriana Marchi que fue gestora de este lindo proyecto e integrante de la Comisión, como así también a María Ofelia Elisio, que fue una gran colaboradora; sus presencias físicas ya no están, pero fueron muy importantes. Agradecemos a todos los que colaboraron y a las compañeras de Comisión”, expresaron en un comunicado firmado por Laura Castro (Secretaria), Miriam Jaramillo (Tesorera), Elisa Pérez (vicepresidente) y Ana María Molina.