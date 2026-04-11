Donaciones del CAS Fortín Machado a instituciones educativas

11 abril, 2026 0

Continuando con su labor de apoyo a las instituciones educativas de la ciudad y el partido, el CAS “Fortín Machado” entregó elementos diversos que facilitarán la tarea formativa de los alumnos.

Recibieron los apoyos en este caso los Jardines de Infantes 913 y 914, Escuela Secundaria Especializada en Arte Nº 1, Escuelas Primarias Nº 27 y Nº 48, en función de las necesidades planteadas por sus autoridades y en acuerdo al apoyo rotativo del club de servicio a todas las escuelas del distrito.

El monto de esta donación sumó 800 mil pesos y la acción solidaria surge de lo producido íntegramente por la labor de los casistas en el estacionamiento de la Fiesta Provincial del Trigo.

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