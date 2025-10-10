Donaciones del Club 24 de Abril
En un acto realizado este jueves en su sede social de Primera Junta 477, Club Tres Arroyos 24 de Abril, efectuó la entrega de elementos solicitados por distintas instituciones por valor de $ 900.000.
El detalle es el siguiente:
Escuela Primaria N° 10 de San Mayol: una pava eléctrica de 1,7 litros y un horno eléctrico de 32 litros.
Escuela Primaria N° 4: 2 pizarrones de 2m x 1,20 m.
Jardín 921 de Claromecó: material didáctico
Un Mundo Divertido por vos: alimentos varios.
Escuela Primaria N° 2 : material deportivo (15 pelotas futbol, básquet, vóley).