Donadío, candidato a diputado provincial por Potencia: “La Provincia está quebrada”

10 agosto, 2025

Quien fuera presidente del Consorcio del Puerto de Bahía Blanca, Miguel Donadío, es el primer candidato a diputado provincial por el espacio Potencia Buenos Aires.

Junto a María Eugenia Talerico participó del encuentro que tuvo lugar en Tres Arroyos este sábado, y luego, en LU 24 habló sobre su postulación y analizó la actualidad política y los proyectos que llevará adelante en la legislatura en caso de ser electo.

“Soy dirigente antes que todo, estuve presidiendo el Puerto de Bahía Blanca, pero también fui presidente de una empresa, de varias asociaciones, dijo.

“La provincia está quebrada, es un cuento chino y son todos curanderos”, definió y soStuvo que “uno a veces cuando ve que los Insaurraldes de la vida se van de vacaciones y alquilan un yate uno puede extrapolar cuánta plata se ha robado este muchacho”, definió.

“María Eugenia me hizo volver a la política, creo que es una mujer valiente, saludable y ella vio cosas que otros no ven, y detrás de la figura de ella se sumó mucha gente que ve en ella una esperanza. Yo en lo personal quiero ver que la decencia vuelva a gobernar la Argentina, la provincia de Buenos Aires y las municipalidades”, expresó.

Cuestionamiento al Tribunal de Cuentas: “está estructurado para que la corrupción no salte”

Preguntado sobre cuál será su tarea en caso de ser electo, dijo que “soy bien de la Sexta, soy ejecutivo y quiero armar un equipo interdisciplinario para asesorar a los intendentes y volcar este tipo de trabajos a quien quiera; en lo que hace a cuestiones centrales creo que nadie hace control de la corrupción, y el Tribunal de Cuentas es un organismo político, por lo que está estructurado para que la corrupción no salte. Es un organismo creado en 1990 y tiene un veto que hizo Duhalde en el articulo 14 que decía que cuando el organismo detectara casos de corrupción lo tenía que enviar a la Justicia pero fue vetado; aplica multas que son ridículas, pero creo que habría que cambiar el organismo, apuntar a la autonomía municipal y descentralizar las áreas de gestión importantes de la Provincia de Buenos Aires, lo digo como ex presidente del Consorcio del Puerto de Bahía Blanca: cuando tenía que reparar un bache tenía que hacer un expediente y a los seis meses me respondían y cuando se aprobó la autonomía del Puerto, en el año 1993, el crecimiento fue exponencial e increíble”.

Prioridades

“Otro tema central es la infraestructura vial: ese cuento que no se pueden hacer autopistas en la Provincia es otro cuento chino; hoy ha evolucionado tanto hay un mundo nuevo que es transversal a la gestión del Estado” dijo.

“El problema de la seguridad es multicausal, pero algún día hay que empezar por el principio: la Policía debe ser como las policías del mundo, entrenada, que trabaje 8 horas no 12. Me he encontrado con policías que no conocen a sus hijos porque trabajan desde las seis de la mañana cuando duermen y vuelven cuando ellos se han acostado, o Comisarios que han sido trasladados”, afirmó.

“Perdimos la condición de progreso”

“Perdimos la condición de progreso: pasan los años y no progresamos en las ciudades, las provincias o el país. Todos los países han progresado: a Hiroshima la arrasaron, y los japoneses salieron adelante, los alemanes, los irlandeses salieron adelante, y los australianos muchos países más abajo que la Argentina, pero acá está la doctora Talerico que es la gran esperanza en la que muchos estamos encolumnados porque creemos en este país”, concluyó.

