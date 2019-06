Donato Calla dio a conocer su lista candidatos para competir en las primarias

El pre candidato a intendente por el Partido “Social 21 La Tendencia”, Donato Calla, viajará este viernes a la sede partidaria de Buenos Aires, para lograr la acreditación como apoderado del partido en el Distrito 108 y cumplir con los requerimientos legales vigentes y así, entregar la lista de precandidatos que lo acompañarán en las próximas elecciones. Así lo anunció a LU24, y aprovechó a dar a conocer los nombres de quienes integran su propuesta.

“Tenemos que ser honestos, sino no hay país. Me he mantenido firme en lo que he pensado. Siempre dije lo que pensaba, hice lo que decía, algunas veces lo he logrado y otras veces no. He tenido y tengo satisfacciones enormes. Por eso creo que es necesario ser honesto, cumplir la ley y trabajar. No hay más para discutir”, dijo a LU24 esta mañana.

En este sentido, detalló los nombres de quienes lo acompañarán como concejales y consejeros: “Leticia Rosario Calla, que es especialista en Derecho Administrativo; Daiana Ruth Larsen, especialista en Derecho de Familia, José Andrés Baigorria, es economista; Pedro Luis Bottega, integrante del Sindicato de Trabajadores Municipales; Cristian Ubisi, pequeña comerciante; Daniel Blanco que está en transporte; Gabriel San Pedro para cuestiones de medio ambiente , además de Ana María Rubio y Santiago R. San Pedro”.