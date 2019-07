Donato Callá quiere debatir con todos los candidatos

El precandidato a intendente por Consenso Federal, Donato Callá propuso un debate con los precandidatos “de cara a la sociedad, ya que no podemos ocultarnos más, por lo que propongo que nos juntemos todos en una misma mesa para ver qué vamos a hacer, y cómo lo haremos, para ver cómo resolvemos los problemas, y lo que prometemos, que debemos cumplir”.



Argumentó que los temas a debatir serían seguridad, cumplimiento de la ley respeto del Presupuesto, promesas electorales y sostuvo que “a la gente hay que juzgarla por lo que han hecho y no por lo que dicen que va a hacer, porque son promesas vacías que no se cumplen; los concejales son responsables de cumplir las ordenanzas, porque estamos mal si las hacemos y no se cumplen, ese es un principio básico.

“Sé que la propuesta nuestra es real, le vamos a cambiar la expectativa a la gente, vamos a bajar el sueldo del intendente que es obsceno y vergonzante para la sociedad, vamos a respetar los derechos del ciudadano porque la ley es para los humildes, los ricos no la precisan, nosotros los de abajo somos los que precisamos que la ley”, sostuvo.

“A las Primarias las pasamos caminando”

“A las Primarias las pasamos caminando” dijo Callá, y agregó “yo he recibido muchas adhesiones en estos días, y creo que Lavagna es una gran persona, un técnico honesto, ilustrado, quizás sea un nexo entre grandes capitales y se ha manejado con economías internacionales, en el núcleo económico y hay que estar en el lugar, y renunció al gobierno de Kirchner luego de advertir que la obra pública se iba a cartelizar”, dijo.

“Pequeñas acciones que tengan propuestas estructurales”

A su vez, la precandidata a concejal Leticia Callá dijo que “la idea de campaña es realizar pequeñas acciones que tengan propuestas estructurales como Trabajo, Educación, Eficiencia administrativa, preservando los valores con acciones de campaña muy efectiva: menos impuestos y mejores servicios porque hay cosas que no corresponden cobrar y que no vemos reflejada en ningún lado; y también como usamos los vecinos la ciudad de Tres Arroyos”.