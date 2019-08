Donato Callá: “Quiero decirles a los votantes que pueden experimentar la sensación hermosa de votarme”

El Pre candidato del Partido Socialista en Consenso Federal, Donato Callá, visitó los estudios de LU24, para hacer llegar su mensaje a la comunidad en la previa a la realización de las PASO este domingo. Destacó la experiencia de haber recorrido todos los barrios de la ciudad y remarcó algunas de sus cualidades personales a las que la gente, a su entender, debiera prestar especial atención. Entre otras, su honestidad.



“He recorrido tanto la ciudad. Hay mucho por hacer. Solo pisando el terreno uno conoce lo que hay por hacer y cómo se pueden abordar esas cosas. Me impresionó mucho el barrio Santa Teresita, he visto pobreza. Solo he visto el Estado en un Jardín de Infantes allí”, puntualizó.

Consideró además que urbanizar “es ordenar parcelas que están mescladas, hacer cloacas no unir tres cables y listo. Los abrazos que he recibido me han emocionado. No se ve nadie que haga algo por la esa gente y necesita ser atendida”.

Remarcó que a diferencia de otros candidatos y especio políticos, “yo no tengo plata y es verdad. Pero la plata la crea el trabajo y yo voy a trabajar. Yo no ambiciono nada, pero solo aspiro a ser mejor. Las muestras de adhesión han sido impresionantes. Ahora todo lo superfluo me pasa por arriba. Quiero explicar por qué soy el mejor de todos: todos han testimoniado sobre mi persona, jueces, fiscales, abogados, vecinos, y han coincidido en una cosa, en mi personalidad fuerte, reclamativa y que soy honesto. Yo amo todo lo que hago y se hacer de todo. Estoy súper preparado para la función pública. He leído tanto sobre política”, aseguró.

Finalmente se dirigió a la audiencia y señaló: “Quiero decirles a los votantes que pueden experimentar la sensación hermosa de votarme. Que gane el mejor”.