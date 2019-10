Donato Callá volvió a denunciar censura tras emitir su sufragio

El candidato a intendente por Consenso Federal, Donato Callá, emitió su sufragio minutos después de las 9 en la ex Escuela Media 1, en Estrada al 400, y volvió a expresarse en contra de la supuesta censura que sufrió como candidato. “Voy a recorrer todas las escuelas dando un vistazo, mucho no se puede hacer tampoco. Estamos seguros de lo que queremos y nos hemos aplicado a nuestras convicciones, y ese es nuestro triunfo: estamos firmes con lo que decimos y denunciamos. Sabemos que 100 años de resignarse al sacrificio y la pobreza no es fácil de dar vuelta, sobre todo porque el socialismo no tiene presencia aquí y la política cuesta mucho dinero”, sostuvo.