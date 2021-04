Donato tiene sarcoma de Ewing y necesita ayuda para vivir en Buenos Aires durante el tratamiento

21 abril, 2021 Leido: 303

Raquel Fersen es la mamá de Donato, el niño tresarroyense de 10 años afectado por un sarcoma de Ewing, que le fue detectado el pasado 13 de febrero en el omóplato derecho cuando consultaron por una presunta dislocación de hombro. Ese sarcoma hizo metástasis en otros órganos del cuerpo, y sin cobertura social, la mamá lucha por acceder al tratamiento, que incluye sesiones de quimioterapia cada 14 días en el Hospital Garrahan. “No está internado, pero por la complejidad del caso no nos dejan volver a Tres Arroyos, donde no hay servicio de Oncología Infantil y no podrían tratarlo eventualmente si se descompensa. Pero él está bien, salvo en los momentos en los que tiene las quimios”, contó Raquel, que en este momento vive con su hijo en un hotel cercano al nosocomio porteño, pagado por el Municipio, pero allí deberá permanecer entre seis y ocho meses con otros gastos lógicos como la alimentación de ambos.

“Mis compañeras pusieron una urna en la oficina de la Cooperativa Acompañándolos, donde yo trabajaba, en Rodríguez Peña 965, donde se puede colaborar de lunes a viernes de 8 a 12, o a través de un CBU del Banco Provincia. Y mis otros hijos están repartidos en Tres Arroyos, entre una amiga, mi papá y un Pequeño Hogar, porque el diagnóstico de Donato y el tratamiento generaron un caos familiar”, admitió Raquel.

“El caso está avanzado, tiene metástasis en varias partes del cuerpo, y así y todo Donato no necesita de calmantes. De hecho no tiene dolor, si no se hubiera golpeado quizá no hubiéramos sabido que tenía cáncer. Es un tipo de patología rarísima, y tampoco hay certeza de que se encuentre la cura”, finalizó.

Volver