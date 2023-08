Dora Elsa Vernavá, y sus memorias de maestra rural esté sábado en el Mulazzi

4 agosto, 2023

Dora Elsa Vernavá, docente oriunda de nuestra ciudad, presentará este sábado, a las 16, en la Sala Jaka del Museo Mulazzi, su libro “Recuerdos en Sepia”. El texto, poblado de imágenes, anécdotas e historias, narradas con emoción, humor, con lenguaje cotidiano, retrata sus años de docente rural en La Sortija.

La autora tiene 91 años y desde hace más de tres décadas reside en Capital Federal. “La escuela rural dejó una huella muy profunda en mí, siempre intenté recordarla y para plasmar los 8 años que estuve allí se me ocurrió escribir el libro”, dijo a LU 24.

Cuenta, en su libro, que “fui a la escuela primaria en partes. –se ríe al recordar – sólo estuve un día en primero y me pasaron a 2° grado, porque sabía leer, escribir sumar, restar y multiplicar, eso fue en la Escuela N° 16, donde fui hasta cuarto grado y el resto en la Escuela N° 5”.

En lo que hace a los estudios secundarios, Dora los llevó adelante tal cual la época en nuestra ciudad. De primero a tercer año en el Colegio Nacional Tres Arroyos, en tanto 4° y 5° en el Colegio de Hermanas, donde se recibían de maestras. Con orgullo cuenta que “fui una de las cuatro fundadoras del mismo. Asistimos únicamente durante el 4° año. En noviembre de 1947 enviaron del Ministerio a tres inspectores, quienes nos tomaron examen oral y escrito de todas las materias. Las cuatro aprobamos”, cuenta con una sonrisa.

No obstante, no fue fácil seguir, ya que “no podía ser admitida porque no tenía la edad correspondiente para ingresar a 5° año del Normal. Tuvieron que ir al Ministerio la directora y la hermana Dolores con todas mis carpetas más los exámenes rendidos durante el año, amén de los dados con los tres inspectores. Después de mil idas y vueltas por decreto me incorporaron y finalmente al año siguiente entré a 5° año y me recibí como Maestra Normal Nacional”.

Recuerdos en sepia, su libro de memorias como maestra rural de la Escuela 32, Paraje la Sortija, donde ejerció y vivó durante ocho años, comienza así: “Recién recibida de Maestra Normal Nacional, a los 17 años, soy nombrada para ocupar el cargo de Directora de 3ra. Es escuela de maestra única, debo hacerme cargo de los siete grados y dictar las clases correspondientes a cada uno de ellos. Es un día lluvioso y muy frío, mi padre me acompaña. Vamos en un camión llevando los muebles para instalar mi nueva casa. Salimos de la ciudad de Tres Arroyos por un camino de tierra que a causa de la lluvia está muy resbaladizo. A esa hora caen también copitos de nieve, el camino tiene huellas profundas y hay que ir despacio´”. Estaba a 60 kilómetros de Tres Arroyos y trasladarse en 1949, era una aventura.

Para esta niña-mujer, fueron años de aprendizaje, de vivir mirando las estrellas en el campo, de jugar y enseñar a leer y escribir a niños casi casi como ella. Las vivencias de esta maestra, en un tiempo diferente, están contenidas en 280 páginas que valen la pena de principio a fin.

La presentación de este libro, hecho con un corazón de tinta y pizarrón está abierta a toda comunidad, siendo una actividad con entrada libre. “Está dedicado a los chicos que ahora son abuelos, pasaron muchos años, pero mantenemos permanente contacto. También espero que vayan los hijos y nietos de los que ya partieron”, concluyó.

