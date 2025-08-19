Dormir bien es entrenar mejor
El sueño es un componente crucial para la recuperación física y mental después del entrenamiento. Durante el sueño nuestro cuerpo realiza procesos importantes como:
-La reparación y el crecimiento de los tejidos musculares
-La restauración de los niveles de energía y glucógeno
-La restauración de las hormonas relacionadas con el crecimiento y la recuperación
Sin un sueño adecuado, la recuperacion puede verse afectada, lo que puede llevar a una disminución en el rendimiento físico y a un mayor riesgo de lesiones
El rol del suño en el rendimiento físico
El sueño también cumple un papel importante en el rendimiento físico. La falta de sueño puede afectar:
-La coordinación y la precisión de los movimientos
-La velocidad y la fuerza muscular
-La capacidad para tomar decisiones y reaccionar rápidamente
Tips prácticos para mejorar el sueño y el rendimiento
-Establecer un horario de sueño regular
– Crear un ambiente de sueño relajante y desconectarse de dispositivos electrónicos antes de dormir
-Correcta Hidratación
-Incorporar técnicas de relajación
Profesor Mauro Vitali – Director Maxfit