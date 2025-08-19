Dormir bien es entrenar mejor

El sueño es un componente crucial para la recuperación física y mental después del entrenamiento. Durante el sueño nuestro cuerpo realiza procesos importantes como:

-La reparación y el crecimiento de los tejidos musculares

-La restauración de los niveles de energía y glucógeno

-La restauración de las hormonas relacionadas con el crecimiento y la recuperación

Sin un sueño adecuado, la recuperacion puede verse afectada, lo que puede llevar a una disminución en el rendimiento físico y a un mayor riesgo de lesiones

El rol del suño en el rendimiento físico

El sueño también cumple un papel importante en el rendimiento físico. La falta de sueño puede afectar:

-La coordinación y la precisión de los movimientos

-La velocidad y la fuerza muscular

-La capacidad para tomar decisiones y reaccionar rápidamente

Tips prácticos para mejorar el sueño y el rendimiento

-Establecer un horario de sueño regular

– Crear un ambiente de sueño relajante y desconectarse de dispositivos electrónicos antes de dormir

-Correcta Hidratación

-Incorporar técnicas de relajación

Profesor Mauro Vitali – Director Maxfit

