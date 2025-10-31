Dorrego: Chalde, conforme “con las reformas que plantea el presidente”

31 octubre, 2025

El intendente de Coronel Dorrego, Juan Carlos Chalde habló con LU 24 sobre el acto eleccionario del pasado fin de semana, y opinó que “la Boleta Única de Papel fue exitosa, un mecanismo que funcionó bien y permitió un escrutinio rápido y transparente; creo que hubo una manifestación clara en todo el país sobre los cambios que esta llevando adelante el presidente Milei y le han dado un respaldo importante”.

“En la Provincia de Buenos Aires lo ocurrido es un dato muy importante también por lo que uno toma nota que la ciudadanía avala el accionar del gobierno en cuanto a los cambios, de un Estado eficiente, sin déficit y que vaya resolviendo los problemas, con menos cantidad de recursos y a futuro con reducción de impuestos que son las reformas que plantea el presidente”, expresó.

“Uno entiende lo que es la opinión de la gente, y en Dorrego fue claramente una victoria de La Libertad Avanza con el 55% y estaba muy claro que se está apoyando la propuesta del gobierno nacional”, dijo.

Sobre el llamado a los gobernadores, cuya reunión se formalizó este jueves, dijo que “se abre un respaldo legislativo mucho mas interesante para el presidente porque va a tener más diputados que sin llegar a la mayoría propia van a poner mayor apoyo en el Congreso. Ese dato más el llamado a otros sectores fue saludable al igual que la reunión con los gobernadores también porque uno entiende que para llevar adelante las reformas tiene que haber consenso y coincidencias básicas por lo que creo que fue una decisión acertada para abordar con diputados las reformas que son núcleo para el desarrollo del país”.

Consultado también sobre la Fiesta de las Llanuras que comienza este viernes, Chalde dijo que “nos preparamos con mucha alegría y emoción, ya en la plaza se arma el palco y uno empieza a palpitar nuestra fiesta, la Fiesta Nacional que arrancará esta noche con la inauguración oficial, a las 20:30 en el Teatro Español donde se presentará la obra Ay Patria Mía de Suma Paz, por lo que aprovecho a convocar a los vecinos de la localidad y la zona a participar, están todos invitados”.

