Dorrego: Chalde presidió el Acto Oficial por el Día de la Independencia

9 julio, 2025 0

El intendente de Coronel Dorrego Juan Chalde presidió en la mañana de este miércoles 9 el Acto por el Día de la Independencia que se desarrolló en el Teatro Español; fue ante la presencia de autoridades, una nutrida concurrencia de abanderados, representantes de instituciones y público.

Luego del Himno Nacional habló el director de Cultura comunal, Cristian De Marco quien entre otros conceptos manifestó: “Piensen ustedes hace 209 años lo que era entender para muchos un viaje hasta la ciudad de Tucumán, y hacer un Congreso, sin las pompas a las que nos tiene acostumbrados la política actual; era una casona de familia, cuenta la leyenda que hubo que tirar una pared para que cupieran los congresales.

Es así que el 24 de marzo de 1816 comenzó a sesionar aquel Congreso General con la ausencia de algunas provincia que en ese momento estaban bajo la protección de José Gervasio de Artigas. Demoraron muchos meses porque no era fácil declarar la Independencia; había sido restaurada la monarquía borbónica en España, estaba Fernando VII en el poder, la Constitución española había sido anulada, y cualquier forma de autonomía había sido totalmente abortada por aquel monarca absoluto, Fernando VII había decidido renovar su poder, y en ese momento de soledad, cuando un 9 de julio de 1816 aquel Congreso heroico y patriótico decide Declarar la Independencia de las Provincias Unidas de América del Sur, teniendo una idea totalmente americanista, no declararon la independencia ni de Argentina ni de las Provincias del Río de La Plata.

De las Provincias Unidas de América del Sur, ese era el sentido que le daban a la Patria, una Patria inmensa en América y en estas épocas que vivimos y con estos niños que nos acompañan hoy debemos pensar en el ejemplo de aquellos patriotas preclaros que se jugaron la vida; porque uno a veces toma el ejemplo de estos patriotas de un manual, de un libro, como algo pintoresco; esta gente se jugó la vida, su fortuna, su prestigio, su bienestar para que tengamos esta Patria libre y soberana que tenemos hoy; creo que nos sirve de ejemplo para no olvidar nunca que nuestra Patria es Libre Soberana y que si es necesario debemos dar la vida para que siga siendo independiente y para enfrentar con actos y con sacrificios el ejemplo de aquellos patriotas”. Finalizó diciendo De Marco.

Posteriomente se presentaron con muy buen suceso las Asistencias Técnicas Municipales de Tango, a cargo de Corrie Marcone y de Folklore, dirigida por Alberto Basualdo y Diego Crededío.

En el final, las Banderas de Ceremonia se retiraron acompañados por la Marcha de San Lorenzo, dando por concluído al muy emotivo Acto celebratorio del Aniversario de la Independencia Argentina.

Volver