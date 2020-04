Dorrego: dio negativo en coronavirus el análisis a la ayudante fiscal González Illescas

16 abril, 2020 Leido: 1229

La incertidumbre que se vivió en Coronel Dorrego durante las últimas horas finalmente quedó disipada, luego de que diera negativo el análisis realizado a la ayudante fiscal Gabriela González Illescas.

González Illescas, había conversado esta mañana con una radio bahiense, en donde confirmó que padece una neumonía, pero no relacionada al COVID-19.

“Estoy con mucha tos. Estoy cursando una neumonía y como soy personal de alto riesgo, me hicieron un test y espero el resultado para dentro de 48 horas”, destacó González Illescas, en su charla con La Brújula 24.

Además, confirmó que “regresé de Buenos Aires el 7 de marzo y me aislé por motus propio. Tuve una pequeña gripe que no se curaba. Y como ayer tenía mucha tos, llamé al hospital”.

“No creo tener coronavirus y, si así fuera, sería de circulación comunitaria porque no viajé al exterior”, concluyó la funcionaria judicial.

Fuente: La Brújula 24

Volver