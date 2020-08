Dorrego: el mensaje de Zorzano para recapacitar (Video)

8 agosto, 2020 Leido: 205

El ex intendente de Coronel Dorrego y actual director de Salud de la comuna, Fabián Zorzano, difundió, a través de un video, un mensaje a la población tras haber dado positivo de coronavirus. “Me contagié hace unos días y estoy pasando un síndrome gripal”, explicó.

Con el objetivo de generar conciencia, reflexionó “sobre los riesgo reales”. En este marco, dijo que “estamos inmersos en una enfermedad que no sabemos cómo nos va a afectar. Depende de cada persona cómo se va a comportar: si va a ser una gripe leve o una infección respiratoria grave con riesgo de muerte”.



“Hoy depende de todos, de que tomemos conciencia que no solo es por nosotros el cuidado sino por todos los seres queridos que nos rodean. Hoy nos ponemos en riesgo nosotros y también ponemos a nuestros familiares, sobre todo a los mayores”, agregó.

“Los jóvenes somos los que más circulamos y tenemos que ser prudentes, acatar estas medidas de prevención”, advirtió al tiempo que recordó que “el distanciamiento, el uso de barbijo y el lavado frecuente de manos siguen siendo la herramienta principal” para la prevención.

“Muchos de estos contagios se han producido en pequeñas reuniones sociales, donde se ha compartido el mate, momentos de fraternidad a los que siempre estuvimos acostumbrados, bueno hoy tenemos que tener una mirada distinta, ser conscientes de que a esas formas vamos a tener que postergarlas hasta que todo esto pase. Espero que como sociedad nos comportemos de una manera distinta y pensemos no solamente en nosotros sino en quienes nos rodean”, concluyó.

Dos nuevos casos

El viernes, la Municipalidad de Coronel Dorrego informó que se sumaron dos casos de Covid-19. En total, son 31 los positivos. En tanto, en el distrito hay dos sospechosos.

