Dorrego: emotivo acto en el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

3 abril, 2024

Juan López y Jhon Ward, el poema de Jorge Luis Borges, leído por la vecina Nora Cenci, se constituyó en el emotivo inicio del Acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas en Coronel Dorrego. Fue en la Plaza Islas Malvinas, presidido por el intendente Juan Chalde y con la presencia de autoridades, abanderados y público que en gran número se congregaron para compartir el tributo.

Luego del izamiento de la Bandera y la entonación del Himno, habló la concejal Romina Rozas, quien entre otros conceptos destacó: “Hoy nos encontramos reunidos para conmemorar a nuestros Héroes de Malvinas y a los Veteranos de Guerra; hombres de nuestro País que con mucha valentía y coraje lucharon para conservar nuestros ideales y poner en alto nuestra Bandera; rendirles homenaje y acompañar a sus familiares que pretenden mitigar su dolor en la trascendencia de los nombres de aquellos valientes que defendieron con honor los colores celeste y blanco. Hace 42 años se iniciaba un conflicto bélico, una guerra que abrió una profunda herida en todos los argentinos: el 2 de abril de 1982 tropas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas, luego de que el entonces presidente de facto, General Galtieri, diera la orden de recuperar la soberanía del archipiélago, usurpado por Gran Bretaña en 1833. Malvinas fue y seguirá siendo recordado como un enfrentamiento totalmente desigual, pero: ¿qué guerra genera igualdad?” – se preguntó Rozas.

“Por aquellos difíciles años nuestro país era gobernado por una dictadura militar; me atrevería a decir, la más sangrienta por la que ha atravesado el pueblo argentino en un escenario histórico, político y socio económico desfavorable, nuestros soldados, jóvenes de apenas 18 o 19 años quienes recientemente habían terminado su secundario, fueron enviados a combatir cuerpo a cuerpo a las islas; decisiones irresponsables, si las hubo. Ellos -el gobierno militar- sabían que era un conflicto en el que combatíamos con desventajas, pero el egocentrismo, la concentración del poder, la arbitrariedad, y la suspensión del estado de derecho fueron más fuertes y no fue posible negarse a participar. La guerra duró 74 días, los suficientes para que las pérdidas sean irreparables. 649 jóvenes argentinos murieron en combate, otros 1063 resultaron heridos y extremadamente afectados por sus vivencias en las islas; mujeres, civiles y militares, acompañaron desde el silencio, pero con una participación activa. El horror, el espanto, la desolación, el honor, el recuerdo, el amor por la Patria, son sentimientos que sobrevuelan siempre la memoria de los argentinos. Los deseos de legitimación, la búsqueda de querer prolongar un régimen nefasto e ilegal, no tuvieron la suficiente fuerza; lo que trascendió no fue la voluntad de una junta militar cegada por la ambición de poder y los vahos de la malta servida en un despacho a miles de kilómetros del teatro de operaciones. La historia puso las cosas en su lugar y por estos tiempos recordamos el valor, la trascendencia y el fervor patriótico de aquellos que dejaron jirones de su alma en el campo de batalla defendiendo nuestra Enseña Nacional y nuestra Soberanía por sobre cualquier intromisión extranjera en nuestro suelo. El dolor atravesado por los veteranos de guerra, los héroes que quedaron en las islas, sus familiares y amigos nos ponen hoy, en este contexto democrático, ante el ineludible compromiso de generar una revisión reflexiva y crítica sobre lo sucedido allá en Malvinas y el sufrimiento que nos ha dejado; debemos ser partícipes del análisis, la revisión a conciencia, la comprensión y la transmisión a los más jóvenes para que seamos un pueblo que nunca más permita este tipo de atropellos. Somos quienes tenemos la responsabilidad de transmitir los valores de la República, para promover la libertad y la igualdad entre quienes formamos la Patria; la herida sigue abierta, el reclamo sigue vigente y el recuerdo de todos aquellos veteranos y héroes que ofrendaron su vida por la Patria, nos convoca a continuar en la búsqueda de reclamar derechos y soberanía a través del diálogo y siempre de manera pacífica. Las luchas dolorosas por las que hemos atravesado nos tienen que servir para fortalecer nuestro presente y hacer cada vez más sólido el futuro en el que queremos vivir.”, concluyó.

Además, en el transcurso del acto se colocaron ofrendas florales al pie de los monolitos que recuerdan a los caídos en las Guerra de Malvinas y a Rubén Álvarez. Mientras tanto, en el monumento emplazado en el acceso a Coronel Dorrego, se izó la Bandera Nacional, que será arriada dentro de 74 días (los que duró el conflicto) y luego entregada a una institución local; para después colocar una ofrenda floral y por último el intendente Juan Carlos Chalde agradeció la presencia de los asistentes al acto.

