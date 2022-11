Dorrego: “Estoy en carrera”, aseguró Raúl Reyes respecto de una posible re-reelección

3 noviembre, 2022

“Estoy en carrera”, dijo el intendente de Coronel Dorrego, el radical Raúl Reyes, y aseguró que si bien no es momento de hablar de candidaturas, está en condiciones de disputar un nuevo mandato “con otras figuras del radicalismo que tienen interés. Pero lo vamos a definir más adelante, dirimiéndolo como hemos hecho siempre, acordando como en otras oportunidades”.

“Hoy no hay un liderazgo definido dentro de la coalición Juntos por el Cambio, lo que no es algo negativo, de hecho cada una de las fuerzas que la componen está buscando sus mejores representantes. Lo que veo quizá es que faltando 10 meses de las PASO, hace dos que se están discutiendo las candidaturas. Estamos desfasados, el momento requiere estar muy concentrados en gobernar, dar soluciones, acercar propuestas para intentar revertir esta situación”, advirtió Reyes, ya en torno al escenario nacional en Juntos por el Cambio.

“Este es el momento de la UCR; un partido con dirigentes moderados, que saben de política, que pueden aportar ideas y soluciones. Ya hemos probado 12 años de kirchnerismo y otros cuatro con recetas que no funcionaron”, completó.

Con respecto al presente de Coronel Dorrego, advirtió que al igual que en toda la región, la preocupación está dada en el impacto de la sequía en la producción agropecuaria, aunque reconoció el alivio y el movimiento que trajeron consigo las últimas precipitaciones, y también en el devenir de la economía, sobre todo por la inflación. “Es constante el aumento de precios de bienes y servicios; por eso mientras proyectamos la herramienta fundamental que es el Presupuesto y analizamos el aumento de tasas, nos encontramos que sin duda para el año que viene esos números quedarán desvirtuados”, consideró Reyes.

Destacó, por otra parte, que Coronel Dorrego acaba de vivir la primera edición de la Fiesta de las Llanuras desde que se declaró nacional, que se extendió por 10 días y que fue un éxito merced a la organización de la Peña Nativista, el apoyo del Municipio y todas las instituciones del distrito.

