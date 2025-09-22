Dorrego: Grandes logros de la Peña Nativista en Mar del Plata

Integrantes de la Peña Nativista de Coronel Dorrego participaron del 8º Festival “Huellas frente al Mar”, que se realizó en Mar del Plata.

Obtuvieron distintos premios en varias categorías:

Infantil: Primer puesto en Pareja Tradicional.

Juvenil: Primer puesto en Conjunto Tradicional, Primer puesto en Malambo, Primer puesto en combinado de malambo, Mención en Pareja Tradicional y Mejor Bailarín de la categoría.

Adulto: Mención solista de Malambo. Primer Puesto en Pareja Tradicional.

Mayor: Tercer puesto en Conjunto Tradicional y Solista de Malambo.

Paternal/Maternal: Primer puesto en Pareja Paternal.

Mejor delegación del certamen por sumatoria de puntos.

