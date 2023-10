Dorrego: Juan Carlos Chalde ante “un desafío importante”

23 octubre, 2023

El intendente electo de Coronel Dorrego, Juan Carlos Chalde (Juntos por el Cambio), expresó a LU 24 tener “satisfacción por el trabajo realizado, evidentemente pudimos llegar bien a toda la ciudadanía del distrito y obtener un respaldo”. En ese sentido, afirmó que afrontará “un desafío importante”.

“Nosotros venimos en el gobierno desde hace muchos años y a mí me toca ahora renovar la gestión de Raúl Reyes, un desafío importante, sobre todo en un contexto de país con resultados sorprendentes a nivel de Presidente”, manifestó.

En tanto, dijo que “en la Provincia sabíamos que el candidato con más posibilidades era el Gobernador, pero parecía que la elección era más pareja, aunque no fue así”.

“Uno trabaja en su distrito y subimos mucho la cantidad de votos desde las PASO. Caminamos muchos por todas las localidades y eso ha dado su resultado”, destacó.

“Creo que el hecho de contar las propuestas cara a cara, demostrarles a los vecinos que nos interesan sus problemas y necesidades fue llegando, no somos grandilocuentes, pero siempre vamos con la verdad y eso la gente lo termina valorizando”, concluyó.

