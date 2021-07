Dorrego: “La intención es preservar el cultivo del olivo en el distrito” dijo “Cali” Peciña

13 julio, 2021 Leido: 179

El vecino de José A. Guisasola, Carlos “Cali” Peciña, habló con LU 24 respecto a la nota que presentara al Concejo Deliberante de Coronel Dorrego, en la que manifestó la necesidad que el cuerpo pueda sancionar una ordenanza destinada a preservar la producción de olivos en ese distrito, luego de conocer y poder observar que los propietarios del establecimiento “La Mariana”, donde él trabajara, retiraron los añejos olivares que se encontraban en el mencionado predio, a la vera de la ruta 3, en una clara intención de realizar un cambio en su producción agropecuaria.

Peciña dijo que “Dorrego tiene un producto de origen, el olivo y los aceites están a cualquier nivel nacional o internacional; y si bien esta producción se perdió, el pedido al Concejo es para que se pueda preservar la actividad, ya que de no ser así no tendríamos la posibilidad de obtener los aceites. Las plantas de La Mariana eran del año 1949, 1950 y en el 92 se pusieron en producción nuevamente, asimismo daba mucha mano de obra para la gente de Guisasola y Aparicio, yo trabajé cuatro años ahí”.

“Por lo que pude apreciar, han pasado una retroexcavadora y el daño es irreparable, luego se troza como leña, y creo que no voy a ver una nueva plantación nueva en 70 años, tengo 40”, expresó.

“La Ruta 3 es un poco la “Ruta del olivo” porque cuando uno pasa ve la producción inicial que realizara el señor Diez, de unos 120 años, lo que generó luego plantaciones que se realizaban de forma extensiva colocando plantas en espacios de 10 metros por 10 metros, por lo que en 600 hectáreas, había unas 60 mil plantas”, explicó.

“Es una actividad que requiere mucho trabajo, que es lo que el hombre necesita; yo no tengo en ningún interés creado, solo como una necesidad porque como decimos en la jerga foguera, “ahogado el chico María tapa el pozo”, creo que todos hablamos a veces desde la cocina, y nos falta un poco de compromiso, yo puse mi número de documento en la carta, y ojalá, les dejo el mensaje a los ediles del Concejo Deliberante que por lo menos sancionen a nivel local una ordenanza y si es posible se pueda elevar en el futuro a la Provincia para poner en resguardo este espacio”, concluyó.

Volver