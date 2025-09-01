Dorrego: nuevo botón de pago electrónico para abonar en la página web

La Municipalidad de Coronel Dorrego incorporó un nuevo botón de pago electrónico que permite abonar todas las tasas municipales de forma rápida, segura y desde cualquier dispositivo.

A partir de ahora, los vecinos pueden elegir pagar a través de tarjeta de débito, homebankig, Cuenta DNI y QR con cualquier billetera virtual, sin necesidad de acercarse a las oficinas ni hacer filas.

El sistema es muy sencillo: ingresando al sitio web municipal www.dorrego.gob.ar, se selecciona la tasa a abonar, se ingresa el número de partida y se concreta el pago en pocos pasos optando por cualquiera de los medios disponibles, obteniendo al instante el comprobante digital.

Desde la comuna destacaron que este avance forma parte de la política de modernización y digitalización de los servicios, con el objetivo de acercar más herramientas que faciliten la vida cotidiana de los contribuyentes.

Tarico y Rotemberg actuarán en Dorrego

Por otro lado, desde el área de Cultura anunciaron que se presentará el 20 de septiembre en la ciudad el espectáculo teatral Sean de Termos y Mabeles, Tarico on the Rotemberg, en el Teatro Español. Las entradas están en venta en el Centro Cultural o por internet en TuEntrada.com

