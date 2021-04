Dorrego: Reyes advirtió que “no se puede cerrar” y abogó por la continuidad de las clases presenciales

7 abril, 2021 Leido: 57

El intendente de Coronel Dorrego, Raúl Reyes, aseguró que aún es escasa la cantidad de casos activos de coronavirus en su distrito, pero le preocupa el resultado del movimiento de Semana Santa. Y respecto de las posibles medidas para intentar frenar los contagios, advirtió que “la necesidad económica es muy grande, la gente debe trabajar, así que no se puede pensar en cierres, hay que apelar a la responsabilidad individual porque las medidas todos las conocemos: mantener la distancia, lavarse las manos, no estar en fiestas y reuniones. Es difícil contagiarse trabajando o haciendo una compra, incluso tienen que seguir las clases, porque no son un foco de contagio y es mucho más el beneficio que traen”.

“Venimos de un mes que fue bastante complicado, porque llegamos a tener algo más de 60. El momento más crítico fue a mediados de enero, después de las fiestas de fin de año, por el movimiento y las visitas de familiares. Pero estamos preocupados por lo que viene”, admitió.

En relación con la vacunación, admitió que los distritos con menos población están “mejor posicionados” que el resto en cuanto a la cantidad de personas inoculadas, pero hace un mes que Dorrego no recibe dosis. “Tenemos algo más de 6000 personas anotadas de las que se han vacunado unas 3100, algo más de 2000 con la primera dosis y 1000 con la segunda. Pero hoy no tenemos vacunas, usamos dos lugares para aplicarlas, el Hospital Municipal y un vacunatorio que maneja Región Sanitaria, pero ambos están sin dosis. Vemos que de a poco llegan a lugares de la región pero las consultas que hemos hecho nos indican que el distrito ha avanzado más que otros en relación al porcentaje de vacunados, por lo que vamos a tener que seguir esperando”, aseguró.

Reyes lamentó, en tanto, el fallecimiento de dos agentes municipales de Inspección y Seguridad, “ambos personas jóvenes, uno de ellos con tan solo 31 años, sin ninguna patología de base. Fue un sacudón importante, y se tomaron las medidas del caso pero nos hace reflexionar en torno a la necesidad de la responsabilidad individual, y que todos nos cuidemos, sobre todo los jóvenes que son los que hoy aparecen con más frecuencia entre los contagiados, que además son los que llevan el virus a la casa”.

Volver