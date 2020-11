Dorrego: se recuperó de COVID y creó un bono contribución para el personal del hospital

Luis Monje fue operado por cáncer de tiroides en 2015, en el Hospital Municipal de Bahía Blanca y días atrás obtuvo el alta en el hospital público de Coronel Dorrego, luego de 12 días de permanecer internado, afectado por Covid 19. Se sintió tan cuidado que al recibir el alta organizó un bono contribución para juntar fondos en el pueblo y donarlos a las 38 enfermeras, personal de maestranza, cocina y lavandería. “Ponen el pecho de una forma que emociona”, dijo.

“No sé si soy un sobreviviente; solo sé que lo pasé mal y que no se lo deseo a nadie, que se cuiden, que nos cuidemos entre todos”, aseguró.

Ya recuperado, muy sensibilizado, algo nació en su corazón: la idea de organizar un bono contribución en el pueblo en beneficio de las enfermeras, personal de maestranza, lavandería y cocina que lo atendió en el hospital y lo hizo sentir “en familia” en unos de los momentos de mayor vulnerabilidad de su vida, cuando padecía una enfermedad que se expresaba con síntomas cada vez más aterradores y estaba absolutamente aislado.

Luis se contagió en un viaje a Bahía Blanca, tomó conocimiento de haber estado con una persona que había dado positivo, informó al hospital y el personal le hizo un seguimiento desde su casa hasta que fue internado por un cuadro de deshidratación severa.

“Tuve todos los dolores y síntomas que tiene el Covid. Cuando iban a darme el alta empecé con problemas respiratorios y me agarró neumonía”, relató.

Tiene 67 años, está jubilado y se dedicaba a vender ropa deportiva en escuelas e instituciones aunque su actividad comercial se vio afectada por la Pandemia.

“El virus lo sufrí en carne propia, nadie me lo contó. Cuando uno está mal no ve todo lo que hacen dentro del hospital, pero cuando te recuperás y ves el trabajo que hacen estas personitas te das cuenta de que ponen el pecho de una forma que emociona”, señaló.

“Las vi trabajar, no solo te toman la presión y te dan la medicación y todo lo que tienen que hacer. Son psicólogas, te charlan, te animan, te miman y hasta te retan si es necesario”, dijo.

“En este hospital te dan de comer tan bien que hasta aprendí a comer. Me llena de gozo poder contarlo. Son seres anónimos y lo que yo pretendo es que salgan a la luz, porque son héroes y heroínas. El que no lo vive no se da cuenta de la importancia que tiene el trabajo que hacen”, señaló

La propuesta la acompañó el Club San Martín, a través de la subcomisión de bochas.

Los integrantes de esta comisión ya están ofreciendo los bonos puerta a puerta, buscando la colaboración de la gente, comercios e instituciones.

