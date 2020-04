Dorreguense recuperado de COVID-19: “cuesta sacarse de encima semejante mochila de una experiencia para nada linda”

25 abril, 2020



Carlos Sola es oriundo de Coronel Dorrego y fue el primer caso positivo de coronavirus en la zona, luego de retornar de su viaje a Brasil. “Cuesta sacarse de encima semejante mochila de una experiencia vivida para nada linda”, dijo a LU 24 tras recibir el alta médica.



“Yo viajé a Brasil antes de que se declare la cuarentena. Me fui el 12 cuando acá todavía se escuchaba de Europa, pero en Brasil ni había información, no pasaba nada aún. Estábamos allá y uno de mis hijos me dice que no tenía más el vuelo, no figuraba más en el e-mail y allá el consulado no te daba ´bolilla´. Nos fuimos el 20 al aeropuerto de Río a pelearla ahí con más de 3 mil personas. Gente tirada 3 días esperando que algún avión nos trajera. Algo que nunca lo había vivido. Aparecieron 15 lugares en un vuelos con 350 pasajeros y nos metimos en ese avión, yo pienso que venía gente complicada. Tomamos las precauciones, pero al subir estimo que me contagié, estoy casi seguro. Cuando llego a Ezeiza y bajamos que te toman la fiebre, tenía miedo. Pasamos y solo sacaron un sospechoso. Me subí al vehículo y salimos para Dorrego directamente y a las 4 de la madrugada entramos a casa. No bajamos el equipaje por temor a traer algo. De ahí en adelante, ni nos movimos. Hicimos todo a conciencia. Los chicos ya nos habían aprovisionado de todo”, relató Sola, quien instó a la población a tomar conciencia de la importancia de los cuidados y del quedarse en casa.

Agregó que a poco de llegar comenzó a tener síntomas de estado gripal, “le echas la culpa al aire, al estrés. Le consulto a un médico vecino y me recomendó solo paracetamol y la fiebre fue subiendo, hasta que de un lunes a martes accionaron el protocolo y me enviaron la ambulancia. Realmente cabe destacar la profesionalidad del equipo, parecían astronautas. Me hicieron hisopado y al otro día me dan el resultado positivo. Mi señora en cambio estaba perfecta. Hasta estuvo tomando mate conmigo y podría haber sido asintomática no sabemos. Después que pasó la fiebre ya me sentí bárbaro. La familia nos ayudó mucho”, destacó.

