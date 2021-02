Dos anclas fueron extraídas del mar en el Balneario San Cayetano

12 febrero, 2021 Leido: 215

La pasividad habitual que se vive en la costa sancayetanense se vio alterada por un par de horas. El trabajo de personal municipal extrayendo del mar un par de anclas acaparó la atención de turistas y vecinos de la villa.



Una bajamar poco frecuente permitió, ayer jueves por la tarde, que guardavidas que cumplían servicios en la denominada “segunda bajada”, avistaran un objeto que sobresalía de la arena. Cumplido exitosamente un rescate de un bañista, un par de ellos se adentraron al mar para saber algo más de aquel elemento que se encontraba a metros de la zona de baño.

Sorpresa fue la se llevaron al constatar que aquello no era ni más ni menos que un ancla de grandes dimensiones unido a una cadena. Inútiles fueron los intentos de extraerla (ese mismo día) con la maquinaria que había en el lugar.

Fue por eso que se organizó para el día de la fecha un operativo para intentar sacar del mar el ancla. Con gran pericia y utilizando una retroexcavadora, personal de la Dirección Vial y del Balneario trabajaron durante más de 3 horas para lograr el objetivo. Y a medida que éste se iba cumpliendo la sorpresa iba siendo mayor ya que no era una sino dos anclas, y unidas entre sí por más de 300 metros de cadena.

Luego de cargarla en un carretón, el valioso objeto fue depositado en el ingreso de la villa balnearia, a metros de la Oficina de Turismo. Sin dudas fue (y lo será siendo) el atractivo del día…y de la temporada.

De inmediato se tejieron varias conjeturas: “Los anclas pertenecen al barco ‘Charrúa’, encallado en 1979 a unos 2.000 metros del lugar”; “seguramente es de un naufragio del cual no tenemos registro”; eso y mucho más se escuchó de boca de quienes no perdieron la oportunidad de fotografiarse junto al monumental objeto hallado en la costa.

Por ahora son conjeturas, la historia verdadera será materia investigativa de expertos en la materia.

